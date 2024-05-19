Про це повідомляє російське видання “РИА Новости”.

У базі розшуку МВС Росії зазначено, що Роман Машовець, народжений у 1976 році в місті Києві, розшукується за порушенням Кримінального кодексу РФ. Деталей щодо конкретної статті, за якою розшукується Роман Машовець, не вказано.

Роман Машовець є ветераном військової розвідки та спеціального призначення. З 2014 року він займався організацією військово-технічної допомоги для ЗСУ. У квітні 2020 року його призначили заступником голови офісу українського президента.

Нагадаємо, що раніше Міністерство внутрішніх справ Росії розшукувало президента України Володимира Зеленського, колишнього президента Петра Порошенка та командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка. Проте згодом МВС РФ їх з пошуку прибрав.