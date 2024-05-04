Про це повідомляє РИА Новости.
На російському офіційному сайті зʼявилась новина про розшук Президента України та інших посадовців.
Стаття, за якою Зеленський нібито розшукується, не розголошується відомством. У базі також вказується місце народження розшукуваного – Кривий Ріг, що знаходиться в Дніпропетровській області України.
Стало відомо, що росіяни оголосили у розшук п’ятого президента України Петра Порошенка. Стаття, за якою його розшукують, також невідома.
МВС Росії також оголосило в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.
Проте і на цьому росіяни не зупинились, наразі МВС РФ оголосило в розшук колишнього міністра оборони України Михайла Коваля.
“Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу”, – коментар пресслужби МЗС.
У МЗС було заявлено, що повідомлення про оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є проявом відчаю російської державної машини та пропаганди, які вигадують нові приводи для привернення уваги.