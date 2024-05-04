Міністерство внутрішніх справ Росії розшукує президента України Володимира Зеленського, колишнього президента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.

Про це повідомляє РИА Новости.

На російському офіційному сайті зʼявилась новина про розшук Президента України та інших посадовців.

Стаття, за якою Зеленський нібито розшукується, не розголошується відомством. У базі також вказується місце народження розшукуваного – Кривий Ріг, що знаходиться в Дніпропетровській області України.

Стало відомо, що росіяни оголосили у розшук п’ятого президента України Петра Порошенка. Стаття, за якою його розшукують, також невідома.

МВС Росії також оголосило в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка.

Проте і на цьому росіяни не зупинились, наразі МВС РФ оголосило в розшук колишнього міністра оборони України Михайла Коваля.

“Принагідно нагадуємо, що на відміну від нікчемних російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу”, – коментар пресслужби МЗС.

У МЗС було заявлено, що повідомлення про оголошення МВС РФ у розшук президента України Володимира Зеленського є проявом відчаю російської державної машини та пропаганди, які вигадують нові приводи для привернення уваги.