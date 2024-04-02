Про це зазначає пресслужба МВС.
Як зазначили у відомстві, у мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста.
“МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні“, – пишуть у міністерстві.
Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців. У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.
Також у відомстві додали, що українські захисники продовжують надійно тримати позиції вздовж усієї лінії фронту.
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