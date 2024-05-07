Міністерство внутрішніх справ 7 травня запускає два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС: електронний кабінет постраждалого і контактний центр з питань соціального захисту.

Про це повідомив міністр внутрівшніх справ Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства.

Перший сервіс – електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там, як повідомляється, військові Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх сімей, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.

Для цього потрібно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Також, як йдеться, роботу розпочинає контактний центр із питань соціального захисту – 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.