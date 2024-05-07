Про це повідомив міністр внутрівшніх справ Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства.
Перший сервіс – електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там, як повідомляється, військові Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх сімей, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.
Для цього потрібно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.
Також, як йдеться, роботу розпочинає контактний центр із питань соціального захисту – 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.
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