З 18 травня електронний кабінет для військовозобов'язаних буде доступний.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Це одне з нововведень у законі про мобілізацію. Цей електронний кабінет буде представлений у вигляді окремого мобільного застосунку, який можна буде завантажити з App Store і Google Play Market.

Нині Міноборони знаходиться у процесі отримання всіх необхідних документів для забезпечення доступу до електронного кабінету для всіх громадян.

“Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного”, — каже Черногоренко.

Потім, якщо буде необхідно, ТЦК зв’яжеться з військовозобов’язаним для уточнення інших даних. Ці дані також можна буде оновити навіть з-за кордону.

“Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно”, – розповідає Черногоренко.