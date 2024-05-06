Про це повідомляє Суспільне.
“В першу чергу Реєстр “Оберіг” — це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв’язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави.
Зараз єдиний орган, який вносить в “Оберіг”, — це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані”, — пояснила Черногоренко.
Основна задача цих обмінів, цієї взаємодії — це актуалізація даних українців і українок, каже Катерина.
“Це реєстр Державної податкової служби, це реєстр Мін’юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану. Це відомості про сім’ю, а також про смерть.
Реєстр Державної судової адміністрації, реєстр Державної прикордонної служби, реєстр Міністерства освіти та науки. Також це дані про освіту і спеціальність. Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня”, — сказала заступниця.
Також зазначається, що перевірити, чи розшукують вас як “ухилянта” можна в базі “ухилянтів” в реєстрі ТЦК.
” Для цього пишемо прізвища, ім’я та по батькові.
І якщо в системі такі люди є, то побачимо усі судові справи з нею пов’язані. Суди, в яких вони вирішувались, та пов’язаних осіб”, — підсумувала заступниця міністра.