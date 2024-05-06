Про це повідомляє Суспільне.

“В першу чергу Реєстр “Оберіг” — це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв’язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави.

Зараз єдиний орган, який вносить в “Оберіг”, — це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані”, — пояснила Черногоренко.