Про це дипломат написав у соцмережі Х.
Він зазначив, що це трагічне події можна було б уникнути, якби Україні були надані системи протиповітряної оборони (ППО).
“Ми могли цьому запобігти, але не змогли. Україні потрібна протиповітряна оборона, щоб врятувати життя своїх людей, і зброя, щоб покласти край російському терору. Вона потрібна їм зараз”, — написав Цахкна.
Міністр закордонних справ Естонії підкреслив, що ця ніч стала останньою для двох українських дітей у Дніпрі, яких вбила Росія.
Він наголосив на необхідності надання Україні протиповітряної оборони для захисту життів своїх громадян і зброї для протистояння російському терору.
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