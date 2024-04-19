Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, висловив свою реакцію на ракетний удар російської армії, що призвів до смерті кількох дітей у житловому будинку в Дніпрі.

Про це дипломат написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що це трагічне події можна було б уникнути, якби Україні були надані системи протиповітряної оборони (ППО).

“Ми могли цьому запобігти, але не змогли. Україні потрібна протиповітряна оборона, щоб врятувати життя своїх людей, і зброя, щоб покласти край російському терору. Вона потрібна їм зараз”, — написав Цахкна.

Міністр закордонних справ Естонії підкреслив, що ця ніч стала останньою для двох українських дітей у Дніпрі, яких вбила Росія.

Він наголосив на необхідності надання Україні протиповітряної оборони для захисту життів своїх громадян і зброї для протистояння російському терору.