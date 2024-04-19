17:50 Ми могли цьому запобігти, але в нас не вийшло, — глава МЗС Естонії про ракетну атаку по Дніпру
17:42 “У мене дежавю похмурих часів Януковича”, — один із найбільших інвесторів у гральному бізнесі звинуватив українських силовиків у корупції
17:36 Помер один з поранених внаслідок російського обстрілу Білопілля, — прокуратура
17:27 Блінкен звинуватив Китай у розпалюванні війни в Україні через допомогу Росії
17:03 Зросла кількість загиблих від російського ракетного обстрілу Дніпра, — голова ОВА
16:51 Росіяни практично не використовують “Калібри” через страх виводити в море ракетоносії, — речник ВМС
16:43 Є поранений, пошкоджено припортову інфраструктуру внаслідок російського обстрілу Одеської області, — голова ОВА
16:22 Держесекретар США Ентоні Блінкен сказав, що затримка з голосуванням в Конгресі щодо допомоги Україні буде “справжнім ризиком”
16:22 Добровільно долучилися до окупаційного МВС РФ на Запоріжжі: 12 жителям області повідомили про підозру в колабораціонізмі
16:12 У Маріуполі прибирають скандальний мурал з дівчиною, на яку “падають ракети НАТО”
15:58 Володимир Зеленський залишив підпис на нещодавно замальованій стелі на в’їзді у Донецьку область
15:51 Для Росії виготовлення Ту-22 є сьогодні фактично неможливим завданням, — ГУР
15:49 Володимир Зеленський відвідав Донецьку область: нагородив військовий, оглянув будівництво фортифікацій
15:31 Денис Прокопенко закликав США скасувати заборону на зброю для азовців
15:19 У Дніпрі зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар, — голова ОВА
15:00 Відключення світла можуть початися вже із середини травня, — експерт з енергетики Юрій Корольчук
14:52 Мстислав Чернов привіз в Україну Оскар за “20 днів у Маріуполі”
14:51 15 років тюрми отримав зрадник, який шпигував для ФСБ у Миколаєві
14:43 Росіяни завдали чотирьох ударів по центру Білопілля на Сумщині
14:36 Міністерська зустріч G7: Кулеба провів переговори з партнерами
14:27 Бажана ціль для ЗСУ: “АТЕШ” розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську
14:22 У Києві відбулося прощання із загиблим активістом Павлом Петриченком
14:10 На Херсонщині через атаки росіян поранені троє людей
13:57 Росіяни почали встановлювати антидронові сітки на нафтопереробних заводах
13:52 Вдалося повернути в Україну ще одну викрадену дитину, — Мінреінтеграції
13:46 Польська влада закликає протестувальників припинити блокаду кордону з Україною
13:37 Україна отримає 560 млн євро від Європейського інвестиційного банку, — Шмигаль
13:26 Німецький виробник БПЛА Quantum-Systems відкриє ще один завод в Україні
13:13 В Україні заборонено діяльність ще однієї проросійської політичної партії
12:59 Угорщина блокує надання Польщі 450 мільйонів євро: відомо, чому компенсація стосується України
12:56 На ТОТ Херсонщини росіяни викрали трьох місцевих, — ЗМІ
12:40 Кулеба: G7 визначила “конкретні кроки” для допомоги Україні
12:39 Окупанти перекинули армійську авіацію, ЗСУ не вистачає ППО, — Майор НГУ Кожубенко
12:26 The Washington Post: Імовірно, що РФ зможе підтримувати наступ в Україні протягом наступних двох років
12:07 Затримано інженерів-конструкторів, які хотіли продати в РФ секретні українські розробки
11:58 У ГУР розповіли, чим вдалося збити російський Ту-22МЗ на відстані 300 км від України
11:43 Російські війська вбили 4 жителів Донеччини – поліція документує наслідки обстрілів
11:38 Посол Брінк пояснила у Конгресі, чому підтримка України відповідає інтересам США
11:30 У Пентагоні міністри США та Норвегії обговорили допомогу Україні
11:23 Понад 2000 ударів на Донеччині за останню добу: 4 людини загинули

Зросла кількість загиблих від російського ракетного обстрілу Дніпра, — голова ОВА

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло жінки.

П’ятниця, 19 квітня 2024, 17:03

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки. Ще одну людину шукають”, – написав він.

За уточненою інформацією, загалом на Дніпропетровщині загинули семеро людей, 35 постраждали.

Як повідомили в ДСНС, за попередньою інформацією, загинули сім людей, серед них дві дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Сьогодні вранці в усій Україні була оголошена ракетна небезпека. Дніпропетровська область, зокрема Дніпро, зазнали російської ракетної атаки. У Дніпропетровській ОВА повідомляли, що після атаки в Дніпрі горить п’ятиповерхівка, вона частково зруйнована. На Криворіжжі був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, також повідомлялося про руйнування на Синельниківщині.

  • У Дніпрі зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар, — голова ОВА
  • Є поранений, пошкоджено припортову інфраструктуру внаслідок російського обстрілу Одеської області, — голова ОВА
  • Російські війська вбили 4 жителів Донеччини – поліція документує наслідки обстрілів
Теги: Дніпро, Дніпроперовська область, Дніпропетровщина обстріли, комбінована атака, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна

Межа у Telegram

Підписатись