Зросла кількість загиблих від російського ракетного обстрілу Дніпра, — голова ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки. Ще одну людину шукають”, – написав він.

За уточненою інформацією, загалом на Дніпропетровщині загинули семеро людей, 35 постраждали.

Як повідомили в ДСНС, за попередньою інформацією, загинули сім людей, серед них дві дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Сьогодні вранці в усій Україні була оголошена ракетна небезпека. Дніпропетровська область, зокрема Дніпро, зазнали російської ракетної атаки. У Дніпропетровській ОВА повідомляли, що після атаки в Дніпрі горить п’ятиповерхівка, вона частково зруйнована. На Криворіжжі був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, також повідомлялося про руйнування на Синельниківщині.