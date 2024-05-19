Російський опозиціонер та політичний емігрант, один з перших мільярдерів пострадянського простору Михайло Ходорковський виступив зі звинуваченням на адресу країн Заходу в недостатній підтримці України. Він вважає, що наслідком неналежної та запізнілої допомоги може стати втрата до кінця 2024 року міста Харків.

Про це він сказав під час 5-хвилинного виступу на конференції Антивоєнного комітету Росії, що відбулася у Берліні (ФРН) 16-17 травня 2024 року, пише Bild.

“Українських друзів прошу закрити вуха. Але я собі це дозволю. Ви вже мене вибачте. Панове, ви фактично програли війну. Ми її програли”, — наголосив передусім Ходорковський.

Ходорковський зазначив, що ситуація на фронті в Україні нестабільна: ЗСУ критично не вистачає боєприпасів, при цьому нещодавно схвалена допомога від США надходить досить повільно. Тим часом російська армія проводить стрімкий наступ на Харківську область.

За його російського опозиціонера, навіть з урахуванням американської допомоги, реальне співвідношення витрат на війну — “у кращому разі два з половиною до одного на користь Путіна”.

“За такого розкладу сил Україна до кінця року втратить Харків. До середини наступного року – Одесу. Співвідношення сил стане 10-15 до одного до кінця 2025 року. До середини 2026 року Україна продовжить лише партизанську війну, а Львів збережеться, якщо туди увійдуть війська НАТО від Польщі. І це все найкращий сценарій, якщо ЗСУ героїчно чинити опір, попри безнадійність ситуації”, — додав громадський діяч.