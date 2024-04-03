Перебування у публічному просторі встановлених на честь Булгакова пам'ятників, пам'ятних знаків є пропагандою російської імперської політики, зазначає український інститут національної пам’яті.

На думку експертів з Українського інституту національної пам’яті (УІНП), об’єкти, присвячені російському письменнику Михайлу Булгакову, є символікою російської імперської політики.

Про це йдеться у висновку інституту.

В УІНП зазначили, що хоча Булгаков народився і довгий час жив в Україні, але його родина була вихідцями з Орловської губернії, всі його твори написані російською мовою, а за світоглядом він був імперцем та українофобом.

“Булгаков — імперець за світоглядом, затятий українофоб. Письменник, незважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні“, — йдеться у висновку.

Експерти додають, що навіть попри “легку критику радянської влади” письменник симпатизував більшовикам — зокрема, “оспівував захоплення червоними Києва і нищення борців за Україну — «мерзенних петлюрівців»”.

А у своїх у творах не створив жодного позитивного образу українця, а тільки застосовував перекручування української мови, глузував з української автокефальної церкви та заперечував саме існування української нації.

Зокрема, у “Білій гвардії” одним із прототипів є власник будинку на Андріївському узвозі Василь Листовничий, де мешкала родина письменника. У тексті Булгаков зображує його жадібним боягузом та пристосуванцем, пізніше його донька обурювалася та протестувала проти такого зображення її батька.

“Отже, Михайло Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського — українців, їхньої мови, культури, права на власну державу тощо, а його творчість безпосередньо пов’язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією“, – зазначають експерти інституту.