Прокурори в суді довели вину народної артистки України Ружени Рубльової у колабораційній діяльності. Її заочно засудили до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Стало відомо, що жителька Херсону Рубльова, яка понад 20 років працювала у місцевому театрі та отримала звання “народна артистка України”, після окупації міста пішла на співпрацю з ворогом.

Спершу її призначили директоркою двох музичних шкіл, а пізніше вона очолила ще й так званий “Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр” в Генічеську.

“Зі свого боку артистка займається пропагандистською діяльністю та бере активну участь у “культурних” заходах, які організовує ворог. Зокрема, вона виступала у супроводі “хору військ національної гвардії російської федерації” під час концерту, присвяченого “входженню до складу РФ нових територій” Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей“, – довело слідство.