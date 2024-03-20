Про це пише The Guardian, з посиланням на Главу МЗС Чехії Яна Ліпавського.
Міністр заявив, що на даний момент Чехія вже має 300 000 снарядів і що ці боєприпаси забезпечать життєво важливі «кілька місяців перепочинку» на лінії фронту.
“У нас є безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку 1968 року вторглися російські танки, щоб придушити Празьку весну”, — заявив Ліпавський.
Міністр додав, що Чехія не може стояти осторонь і дивитися, як Україна може залишитись без допомоги.
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