Поставка зброї очікується не пізніше червня 2024 року.

Про це пише The Guardian, з посиланням на Главу МЗС Чехії Яна Ліпавського.

Міністр заявив, що на даний момент Чехія вже має 300 000 снарядів і що ці боєприпаси забезпечать життєво важливі «кілька місяців перепочинку» на лінії фронту.

“У нас є безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку 1968 року вторглися російські танки, щоб придушити Празьку весну”, — заявив Ліпавський.

Міністр додав, що Чехія не може стояти осторонь і дивитися, як Україна може залишитись без допомоги.