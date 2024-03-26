Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що Чехія може знайти для України загалом приблизно 1,5 млн снарядів, тобто додатково ще близько 700 тис. до оголошеної раніше кількості.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Ян Ліпавський також зазначив, що ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 000 снарядів з джерел за межами Європейського Союзу, вже приносить результати, хоча доставка може зайняти кілька тижнів.

«Як ми бачимо, це вже допомагає Україні воювати краще, тому що вони знають, що матимуть запаси свіжих боєприпасів, що змінило їх точку зору на використання поточних запасів», — сказав Ліпавський в інтерв’ю в Празі в понеділок.

Українські сили відбивають новий наступ Росії на сході, але стикаються з нестачею боєприпасів,через те, що Кремль розширює внутрішнє виробництво та шукає нові постачальників, таких як Північна Корея.