Про це повідомляє Національна поліція України.
“У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб. Унаслідок вибухів водій 1994 року народження зазнав контузії легкого ступеня”, – йдеться у повідомленні.
Автомобіль та приміщення магазину пошкоджені.
На місці працюють необхідні служби.
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