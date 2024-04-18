Про це повідомляє Національна поліція України.

“У Новгород-Сіверському районі росіяни прицільно атакували дронами цивільний автомобіль хлібокомбінату, коли водій зупинився біля місцевого магазину, щоб доставити хліб. Унаслідок вибухів водій 1994 року народження зазнав контузії легкого ступеня”, – йдеться у повідомленні.