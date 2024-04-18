Про це повідомляє ДСНС України.
“Наразі відомо про 77 постраждалих, серед них — 4 дитини Аварійно-рятувальні роботи тривають. Розібрано понад 70% зруйнованої частини будівлі”, – йдеться у повідомленні.
До слова, надано психологічну допомогу 58 особам.
“Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71 % зруйнованої частини будівлі”, – зауважили рятувальники.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
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