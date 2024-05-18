У суботу, 18 травня, у місті Синельникове на Дніпропетровщині цивільний з ножем напав на співробітника ТЦК. У результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки.

Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.

Правоохоронці затримали нападника. Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує покарання.

“Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність”, – йдеться у повідомленні.

Пресслужба сухопутних військ зауважує, що особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров’я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

“Вдячні всім військовозобов’язаним громадянам України за розуміння і взаємодію і просимо пам’ятати: відмова від захисту країни, виконання конституційного обов’язку є неправомірною”, — зазначили у Сухопутних військах й додали, що цей “неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України”.