Документ, що надає можливість деяким категоріям ув’язнених приєднатися до лав Збройних сил України, оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

Закон відкриває шлях для засуджених до умовно-дострокового звільнення з метою служіння в армії на контрактній основі. Однак, це стосується лише осіб, засуджених за злочини меншої тяжкості.

Ті, хто відбуває покарання за тяжкі злочини, такі як умисне вбивство, сексуальні злочини, а також злочини проти державної безпеки, не мають права на мобілізацію. Аналогічно, засуджені за корупційні діяння не можуть замінити покарання на військову службу.

Нагадаємо, що 8 травня Верховна Рада прийняла законопроект №11079-1, який дозволяє мобілізацію певних категорій засуджених. Засуджені, які виявлять бажання служити, можуть бути мобілізовані після судового рішення та проходження медичної комісії, за умови, що до кінця їх терміну покарання залишається не більше трьох років.