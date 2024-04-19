Про це повідомляє Національна поліція України.
У Дніпрі пошкоджено житлову пʼятиповерхівку та обʼєкти цивільної інфраструктури.
Станом на зараз у місті 2 загиблих та 16 поранених. Психологічну допомогу отримали 30 осіб.
“У Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. На жаль, кількість постраждалих зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває. На місцях розгорнуті пункти допомоги потерпілим. Працюють психологи”, – йдеться у повідомленні.
Поліція приймає заяви від постраждалих. Кожен воєнний злочин Росії ретельно фіксується.
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