Про це розповіла Покровська міська військова адміністрація.
Це відділення буде розташоване на цокольному поверсі перинатального центру.
Раніше це приміщення планувалося для переобладнання в інфекційне відділення, сказала директорка Покровської клінічної лікарні Юрія Бородіна.
Як повідомлено на сайті міської адміністрації, у підземному приміщенні будуть облаштовані дві операційні, палати реанімації та інтенсивної терапії, а також обладнання для рентгену та комп’ютерної томографії.
“Обсяг робіт великий з погляду інженерних рішень. Приміщення потребує очищення повітря, зволоження та кондиціонування. Буде потужна вентиляція, автономне електро- та водопостачання.
Важко, але важливо, бо це дозволить надавати допомогу пораненим та можливість лікарям виконувати складні операції,” – цитують підрядника Максима у Покровській адміністрації.
За словами начальника міської адміністрації Сергія Добряка, це відділення також використовуватимуть як укриття.
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