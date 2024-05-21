На базі Покровської клінічної лікарні будують нове підземне відділення для інтенсивного лікування пацієнтів, яке буде використовуватися для проведення операцій, огляду та діагностики.

Про це розповіла Покровська міська військова адміністрація.

Це відділення буде розташоване на цокольному поверсі перинатального центру.

Раніше це приміщення планувалося для переобладнання в інфекційне відділення, сказала директорка Покровської клінічної лікарні Юрія Бородіна.

Як повідомлено на сайті міської адміністрації, у підземному приміщенні будуть облаштовані дві операційні, палати реанімації та інтенсивної терапії, а також обладнання для рентгену та комп’ютерної томографії.

“Обсяг робіт великий з погляду інженерних рішень. Приміщення потребує очищення повітря, зволоження та кондиціонування. Буде потужна вентиляція, автономне електро- та водопостачання. Важко, але важливо, бо це дозволить надавати допомогу пораненим та можливість лікарям виконувати складні операції,” – цитують підрядника Максима у Покровській адміністрації.

За словами начальника міської адміністрації Сергія Добряка, це відділення також використовуватимуть як укриття.