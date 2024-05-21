Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Мобільні вогневі групи та зенітні ракетні підрозділи Сил оборони України, а також винищувальна авіація і радіоелектронні підрозділи активно відбивали повітряні атаки, написав командувач.

“В результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях”, — йдеться в повідомленні.

У Харкові, зокрема, також було зафіксовано атаку російських дронів, яка призвела до поранень трьох осіб.

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