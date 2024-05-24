Про це у Телеграмі повідомила Укрзалізниця.

Внаслідок обстрілу пошкоджені колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. Жертв і травмованих немає.

Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком, зауважили в Укрзалізниці.