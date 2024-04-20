Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Тelegram-каналі.

Зазначається, що російська авіабомба поцілила у цивільне приміщення, де працювали люди. На щастя, вона не здетонувала й була знешкоджена рятувальниками.

“За допомогою спецтранспорту піротехніки вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її”,— йдеться у повідомлення пресслужби ДСНС.

Нагадаємо, що наприкінці березня окупаційні війська РФ застосували по Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500. Цю авіабомбу росіяни випробували в селищі Велика Писарівка Сумської області. Після вибуху в небо піднявся дим заввишки в кілометр. Площа ефективної дії боєприпасу доходила до 500 квадратних метрів. Раніше загарбники вже застосовували в Україні ОДАБ, але масою від 170 до 500 кілограмів.