У ніч на 19 травня у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії безпілотник впав на території нафтопереробного заводу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомили, що на території Кущівського району Краснодарського краю РФ були помічені дрони, які атакували місцевий військовий аеродром.

В оперштабі цього не підтверджували, проте заявили, що виникло “локальне загоряння”.

“У Кущівському районі після падіння одного з апаратів виникло локальне загоряння, яке не зачепило населених пунктів. Триває ліквідація, постраждалих та руйнувань немає”, — додали в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

На місці падінь у районах Краснодарського краю працюють оперативні служби. Повідомляється, що 10 дронів нібито вдалося придушити. Постраждалих нема.

“У ніч із 18 на 19 травня київським режимом зроблено спробу атаки за допомогою БПЛА цивільних об’єктів на території Слов’янського та Кущівського районів”, – інформують у дописі.

Також в російських Telegram-каналах наразі поширюється інформація “що робити, якщо в тебе летить безпілотник”, як наголошується “у звʼязку з недавніми подіями”.