Мер Вишневого хоче збудувати найдорожче в Україні укриття за 169 млн грн.

КП «Головне управління комунального господарства» Вишневої міськради Бучанського району Київської області 26 березня оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею «Лідер» у селі Крюківщина очікуваною вартістю 169,16 млн грн.

Про це пишуть “Наші гроші” з посиланням на дані системи “Прозорро”.

Це найдорожча закупівля протирадіаційного укриття в Україні. Найбільші договори на будівництво таких укриттів для закладів освіти не сягають 60 млн грн.

Проектування укриття замовили через торги в січні у ТОВ «Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства» за 3,54 млн грн. Укриття розраховане на 1 043 відвідувачі навчального закладу.

Директором КП “Головне управління комунального господарства” є Руслан Лисенко, уповноваженою особою з питань закупівель – Віталій Ямщиков. Мером Вишневого є Ілля Діков (Слуга народу).

Столична фірма “Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства” належить директору Іллі Сіткарю та Валентині Никитюк. Раніше засновниками були Іван Бочаров і Віктор Лещинський. Останній володіє фірмою “Проексп” із Сергієм Кучаєм і Петром Сидоренком. Саме ця фірма видала експертний звіт щодо нинішнього укриття.

З 2016 року “Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства” отримав підрядів на 164,73 млн грн, найбільше – у Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА, Кіровоградської та Волинської служб автодоріг до їх перетворення на Служби відновлення.