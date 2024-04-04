Журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною.

Про це йдеться у новому розслідуванні «Слідства.Інфо».

Як дізналися журналісти «Слідства.Інфо» з декларації головного кіберрозвідника країни Іллі Вітюка, його дружина Юлія під час повномасштабного вторгнення стала власницею квартири в будинку преміумкласу.

Квартиру на 195 квадратних метрів Юлія Вітюк придбала у грудні 2023-го. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 мільйона доларів.

На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

Зазначається, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі.

Втім у декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Під час проведення журналістського розслідування щодо майнових статків начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, журналісти «Слідства.Інфо» виявили, що його декларації є у вільному доступі на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції. Однак у день публікації розслідування декларації посадовця зникли з сайту НАЗК.