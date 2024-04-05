Щонайменше 54 депутати Верховної Ради IX скликання отримали підозри у кримінальних злочинах, з них 25 підозрюються у корупційних злочинах.

Про це йдеться в матеріалі Руху ЧЕСНО.

Зазначається, що точна кількість та імена нардепів, яким висувались підозри у кримінальних правопорушеннях, не відомі. Головна причина – ім’я підозрюваної у вчиненні злочину особи не може оприлюднюватись до вироку суду.

За словами громадського руху, від початку роботи Ради ІХ скликання лише детективи НАБУ повідомили про підозри у вчиненні кримінальних злочинів 54 нардепам. І це не враховуючи проваджень СБУ, Офісу генпрокурора та інших правоохоронних органів. Проте точна кількість та імена підозрюваних нардепів не розголошуються відповідно до вимог законодавства.

Серед нардепів, щодо яких є підозри у кримінальних правопорушеннях, представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім “Голосу”. Найбільше підозр отримали депутати від “Слуги народу” та нині забороненої ОПЗЖ.

Найбільше депутатів отримали підозри за статтями про недостовірне декларування, державну зраду та хабарництво.