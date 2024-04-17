“Сьогодні Естонія не так близька по відстані, як близька по духу нашій країні. Один з перших командувачів ВМС інших країн, які прибули до нас в Одесу на початку широкомасштабного вторгнення – був командувач ВМС Естонії”, – розповів віце-адмірал Олексій Неїжпапа.