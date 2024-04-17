Про це повідомили ВМС ЗС України.
В Одесі командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч з заступником генерального секретаря (з морських і водних справ) Міністерства клімату Естонської Республіки Каупо Ленеранда. У заході також взяв участь заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.
“Сьогодні Естонія не так близька по відстані, як близька по духу нашій країні. Один з перших командувачів ВМС інших країн, які прибули до нас в Одесу на початку широкомасштабного вторгнення – був командувач ВМС Естонії”, – розповів віце-адмірал Олексій Неїжпапа.
Пан Каупо Ленеранда наголосив на беззаперечній підтримці українського народу з боку Естонії та подякував військовим морякам за їх вклад у забезпечення стабільної роботи морських торгових шляхів.
“Сторони обговорили плани та перспективи щодо відбудови інфраструктури, посилення технічних спроможностей ВМС ЗС України, підготовки фахівців і розмінування акваторії Чорного моря у післявоєнний період”, – йдеться у повідомленні.
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