Володимир Зеленський прокоментував скільки приходиться росіян на одного українця в бою за Харківщину. Було наголошено, що Путіну байдуже на своїх людей.

Про це Президент України розповів в інтервʼю.

Володимир Зеленський повідомив, що у боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими складає один до восьми — на одного загиблого воїна Збройних Сил України припадає вісім знищених окупантів.

В інтервʼю глава держави зазначив, що російському диктатору Володимиру Путіну байдуже на своїх людей, як на цивільних, так і на військових.

“До цього тижня було близько 2000-3000 жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2000-3000 сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там — у спа, яке показували не один раз?”, – прокоментував Зеленський.

24 травня Головне оперативне управління Генерального штабу ЗСУ отримало повідомлення від представника Ігора Прохоренка, що українським військовим вдалося зупинити наступ російських сил на Харківщині. Відтепер вони активно проводять контрнаступальні операції.