Майже 9 із 10 жителів Європи погоджуються надавати гуманітарну підтримку людям, які постраждали від війни, і понад 8 з 10 (83%) погоджуються приймати в Євросоюзі українців, які тікають від агресивної війни, розв'язаною Росією.

Такі результати опитування, проведеного “Євробарометром”.

Згідно з опитуваннями, 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та окремих осіб; 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні. Крім того, 6 із 10 європейців схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу та фінансування ЄС закупівлі й постачання військового обладнання в Україну.

Найбільший вплив на те, як громадяни ЄС дивляться на майбутнє справило вторгнення Росії в Україну (42%), далі йдуть пандемія та інші кризи в галузі охорони здоров’я (34%), а також економічна та фінансова криза (23%).

Загалом війна в Україні вважається однією з двох найважливіших проблем, з якими стикається ЄС (35%, що на 7% більше, ніж у листопаді 2023 року). Далі йдуть імміграція (24%), міжнародна ситуація (22%) та інфляція (19%).

Опитування проводився з 3 по 28 квітня 2024 року у 27 державах-членах. Віч-на-віч було опитано 26 399 громадян ЄС.