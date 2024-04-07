Строковиків мають відправити на зборні пункти до 15 квітня.

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупаційна влада найближчим часом готує до відправлення на зборні пункти строковиків віком від 18 до 30 років. Дедлайн спливає 15 квітня.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що, згідно з указом російського президента Володимира Путіна, регіони Росії мають зібрати та відправити на зборні пункти строковиків:

“Згідно указу Путіна, регіони мають до 15 квітня відправити строковиків (18 – 30 років) на зборні пункти. В документі для ТОТ – жодних виключень”, — йдеться у повідомленні.

Федоров зауважив, що на ТОТ Запорізької області усі юнаки (починаючи з 9-го класу) та чоловіки мають стати на військовий облік, а облікові справи молоді формуються у навчальних закладах.

“Я вкотре закликаю наших людей – виїжджати. Адже уникнути призову на строкову службу, як і будь-якого утиску чи уваги окупантів на ТОТ надскладно”, — наголосив глава Запорізької ОВА.

Він додав, що згідно з міжнародним правом, заборонено мобілізувати й призивати на службу місцеве населення.