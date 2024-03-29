На ТОТ росіяни ухвалили "закон" за допомогою якого будуть націоналізувати житла, в яких не з’являються господарі.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Артем Лисогор.

“У так званій “ЛНР” ухвалили “закон”, який передбачає виявлення, використання і позбавлення права власності житлових приміщень, в яких не з’являються господарі. Окупанти збираються націоналізувати такі квартири та приватні будинки по всій території, захопленій з 2014 року“, – зазначає керівник ОДА.

За його словами, упродовж 10 діб з моменту виявлення такого житла уповноважений окупаційний орган розміщуватиме відповідне оголошення на своєму ресурсі в інтернеті та на під’їздах або парканах будинків. Відтоді господарям надаватимуться 30 діб для підтвердження права власності.

Також Лисогор розповів, що окупаційна адміністрація Рубіжного почала інвентаризацію об’єктів соціальної інфраструктури – будівель, споруд та приміщень фінансових організацій, банків, аптек, торговельних підприємств, магазинів.

У разі відсутності господаря або орендаря складатимуть акти про неможливість встановлення власників об’єктів нерухомості та заноситимуть до окупаційного єдиного реєстру безхазяйного майна.

Надалі, пише очільник ОДА – визнаватимуть право муніципальної власності на ці об’єкти, тобто націоналізуватимуть.