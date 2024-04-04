Євросоюз засуджує незаконний примусовий призов чоловіків на військову службу, який проводить Росія на тимчасово окупованих територіях України.

Про це написав речник ЄС Пітер Стано у соцмережі Х (Twitter).

«З 1 квітня Росія знову незаконно проводить призов чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засуджує це порушення міжнародного права: примушування громадян України до незаконної війни проти своєї країни», – наголосив Стано.

31 березня очільник Росії Путін підписав указ про весняний призов на військову службу 150 тис. осіб віком від 18 до 30 років. Згідно з документом, у період з 1 квітня до 15 липня у Росії на військову службу призвуть 150 тисяч осіб, які не перебувають у запасі та є військовозобов’язаними.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що на ТОТ Запорізької області росіяни можуть “мобілізувати” 50 тис. жителів.