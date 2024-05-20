Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:30 понеділка, 20 травня.

«Загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках. Ворог продовжує найактивніше атакувати на Покровському напрямку», – йдеться в повідомленні.

У Чернігівській та Сумській областях станом на зараз загарбники 13 разів обстріляли з артилерії райони різних населених пунктів. Зокрема ворог вів вогонь у напрямку Миропільського, Юнаківки та Лісного.

На Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська. Ворог ще п’ять разів задіював авіаційну компоненту: двічі вів обстріли із озброєння вертольотів поблизу Гранова, а також скидав КАБи в районі Жовтневого та Липців. Від початку доби загальна кількість авіаударів досягла вже шести.

На Куп’янському напрямку тривають спроби армії РФ просунутися вперед у районах Синьківки, Берестового та Іванівки. Ситуація контрольована. Три атаки загарбників вже відбили неподалік Новоєгорівки та Синьківки.

На Сіверському напрямку Сили оборони сьогодні вже досить тривалий час стримують натиск ворога, який намагається хоч якось просунутися вперед у районі Білогорівки. «Наші воїни також жорстко припинили активність загарбників біля Виїмки та Роздолівки», – зауважили у Генштабі.

На Краматорському напрямку продовжується бій у районі населеного пункту Новий. Зазнавши невдачі у шести атаках цього дня раніше, ворог завдав п’ять авіаударів – тричі кидав керовані авіабомби в район Часового Яру, один раз – по населеному пункту Нью-Йорк, що на Донеччині, а також задіяв штурмовики Су-25 неподалік Північного.

На Покровському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до 24, вісім з яких – продовжуються. Ворог намагається знайти слабкі місця нашої оборони біля Уманського та Сєвєрного. Окрім того, росіяни загалом скинули вісім КАБів неподалік Олександрополя, Калинового та Желанного.

На Времівському напрямку, біля Старомайорського, відбили чотири атаки загарбників. Двічі ворог супроводжував свої дії нанесенням авіаударів. Окрім того, що ворог здійснив авіаудар на Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, на решті – ситуація без змін.