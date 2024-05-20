На сьогодні вже є дані, що військкоми передали поліції інформацію про 94 526 ухилянтів.

Про це пише OBOZ.UA.

З них 20 031 осіб було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Найбільше звернень надійшло від ТЦК та СП на Дніпропетровщині:

“За чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції регіону надійшло 38 282 звернення з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки з даними тих українців, які ухиляються від явки (служби). З них вже знайдено та доправлено до ТЦК 5511 осіб”, — йдеться в повідомленні.

У Чернігівській області надійшло 9115 звернень ТЦК. На Харківщині до поліції надійшла інформація про 4664 ухилянтів.

В Івано-Франківській області у 2024 році поліція зареєструвала 2328 звернень від ТЦК, вже знайдено та доправлено туди 1814 осіб. І це рекордна ефективність правоохоронців з огляду на відсоткове співвідношення, зазначили в матеріалі.

Водночас, повідомляє видання, скільки ухилянтів правоохоронці в результаті знайшли і доправили до ТЦК на Кіровоградщині, заступник начальника ГУНП Олександр Сагаль не повідомив, оскільки окремий облік відомостей про таких осіб поліцейськими не ведеться.

У поліції Хмельницької області було отримано 1085 звернень, але не надано інформації про те, скільки з них вдалося знайти.

Щодо поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей, виданню було відмовлено у наданні даних з різних причин, зокрема, що інформація є службовою.

Заступник начальника ГУНП у Чернівецькій області, Святослав Кишлар, повідомив, що їхні підрозділи не здійснюють обліку осіб, які ухиляються від мобілізації.