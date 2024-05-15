Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

13 березня 2022 року під час окупації Тростянця озброєні автоматами військові РФ затримали на вулиці чотирьох цивільних чоловіків. Попри те, що у затриманих не було із собою зброї, російські військові відвели їх на територію місцевого елеватора, де в одній із господарських будівель був облаштований штаб РФ.

Затриманим наділи на руки кайданки, на очі – шапки та замотали їх липкою стрічкою. Російські військові били одного із затриманих та стріляли в повітря, імітуючи його розстріл, намагаючись психологічно вплинути на інших. Далі, погрожуючи зброєю, наказали всім лягти на підлогу та не рухатися.

За даними прокуратури, наступного дня затриманих перевили в підвал. У повній темряві, без достатньої кількості питної води та їжі, при температурі повітря -10 градусів двоє з них провели там 4 доби. Після чого їх відпустили.

Інших двох чоловіків 14 березня відвезли до приміщення залізничного вокзалу, де передали військовим РФ, які їх силою. Згодом затриманих теж відпустили.

За інформацію обласної прокуратури, нині ідентифіковано лише 5 військових РФ, які катували цивільних у Тростянці, однак досудове розслідування триває, встановлюються й інші військові, які перебували на території елеватора.