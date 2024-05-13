СБУ з Нацполіцією за сприяння керівництва "Укрзалізниці" викрили на корупції заступника керівника служби колії регіональної філії цієї компанії у столиці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії. За цю суму чиновник “гарантував” безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства. Також він обіцяв “пришвидшену” процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні “Укрзалізниці” та Київської міської держадміністрації”, – йдеться у повідомленні

У разі відмови платити хабар співробітник “Укрзалізниці” погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі. Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди, додали в спецслужбі.

“На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)”, – повідомили у відомстві.

Наразі співробітник компанії перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.