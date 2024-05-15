СБУ заявила про затримання у Києві соратників обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука —працювали в проєкті "Другая Украина".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться, що у столиці над «проєктом» працювала агентурна група, яка займалася інформаційними диверсіями проти України – зокрема, її учасники поширювали відеоконтент, в якому дискредитували Сили оборони, закликали українців скласти зброю і здатися.

За версією спецслужби, у складі групи працювали спеціалісти із відеоконтенту, які облаштували підпільну студію у власному помешканні у Київській області і виготовляли замовні анімаційні ролики, головну медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії – ним виявився колишній ведучий на каналах Віктора Медведчука, а наразі директор його організації “Другая Украина” у Москві Денис Жарких.

Служба безпеки зазначає, що для поширення антиукраїнського продукту фігуранти масово використовували підконтрольні Медведчуку інформаційні ресурси, серед яких – сайт «Другая Украина», сторінки в соціальних мережах і на відеохостингу YouTube.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь Росії, стверджують правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі спецслужби повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також за цією ж статтею КК підозру отримав куратор групи – директор організації «Другая Украина» Денис Жарких.