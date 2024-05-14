Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Вказано, що підозрюваний – один з учасників агентурної групи ФСБ, що діяла у різних областях України. Двох російських агентів затримали у результаті спецоперації СБУ у березні цього року, додали в спецслужбі. Затримані, за версією слідства, коригували ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

За даними слідства, фігурант звітував спецслужбам Росії про наслідки подвійного російського ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року.

Тоді сили РФ атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами “Іскандер”. Перша поцілила у цивільну забудову, внаслідок чого загинули місцеві жителі. Коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то росіяни атакували їх другою ракетою.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки удару. Потім він відправив месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.

Надалі чоловік готував серію повітряних ударів Росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Співробітники СБУ затримали агента у його власному помешканні. Ним виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси.

На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Москві та Московській області.

За співпрацю з російською спецслужбою чоловік отримував від неї гроші, що надходили на його банківські реквізити.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Підозрюваний зараз перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавленні волі.