Російські загарбники планують завезти ще більше гастарбайтерів на так звану "стройку вєка" в окупований Приморськ. Там, за задумом окупантів, буде створено курорт.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, окупаційна адміністрація анонсує збільшення кількості етнічних росіян на захопленій території за рахунок гастарбайтерів.

“Вони приїдуть на “стройку вєка” — курорт в Приморську, який мріють побудувати росіяни”, — йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що на ТОТ вже працюють тисячі завезених будівельників, лікарів, вчителів. Багато з них мріє залишитися на цій території назавжди, вважає Федоров.

“Корінних жителів території навпаки витискають — тортурами й залякуваннями роблять все, щоб українці виїхали з Запорізької області”, — зазначив посадовець.

Раніше очільник ОВА писав про те, що окупаційна влада на ТОТ за небажання захищати “родину” відправлятиме людей за ґрати й позбавлятиме нав’язаного українцям російського громадянства. Федоров зауважив, що подібні дії окупанти вже практикують на ТОТ й навіть відправляють на передові позиції жінок із виправних колоній.