Активісти групи “Кібер спротиву” передали ЦНС дані, які є підтвердженням залучення неповнолітніх до виготовлення зброї для РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Серед документів – перелік зарахованих підлітків на навчання в “Алабуга Політех”, у яких містяться паспорти дітей та згоди батьків. Оприлюднено інформацію, яка підтверджує локалізацію виробництва Росією іранських ударних БПЛА Shahed-136 (Герань-2) на території так званої особливої економічної зони “Алабуга”, що в республіці Татарстан.
“Алабуга Політех” – освітній кластер на основі ОЕЗ “Алабуга”. Його мета – підготовка майбутніх працівників підприємств.
“А враховуючи те, що “Алабуга” стала військовим обʼєктом, то фактичне завдання “Політєху” – готувати кадри для російського військово-промислового комплексу”, – підкреслюють у ЦНС.
“У документі, що передував візиту першого заступника голови уряду РФ Андрія Бєлоусова (який за сумісництвом виконує ще й функції голови урядової комісії з питань розвитку безпілотних авіаційних систем) вказано, що планова потужність виробництва дронів Герань-2 складає 10 тис. одиниць на 2024 рік. З метою конспірації виробництво шахедів названо “проєктом Дельфін”, – йдеться в повідомленні.
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