Дмитро Сахарук

Про це пише Економічна правда, посилаючись на виконавчого директора групи ДТЕК Дмитра Сахарука.

За його словами, 250 мільйонів становлять завдані збитки, а ще 100 мільйонів підуть на витрати, пов’язані із проведенням робіт.

Наразі ведуться перемовини з урядами кількох європейських країн про отримання деталей з енергетичних об’єктів, які не перебувають в експлуатації. Проте повністю закрити усі потреби таким чином не вийде, тож доведеться шукати гроші спонсорів та фондів.

“У нас є 6 електростанцій. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Крім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано”, – розповів він та додав, що потужність ТЕС – 1 ГВт.

Загалом Україна втратила 8 гігаватт генераційних потужностей. Що ж до ДТЕК, то 5 із 6 її електростанцій пошкоджені або зруйновані — це 80% від генерації.

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