Це втричі більше, ніж після зимових обстрілів 2022 року. Щоб відновити теплові електростанції, які зазнали пошкоджень та руйнувань під час нової хвилі атак росіян на енергетичну інфраструктуру України, потрібно 350 мільйонів доларів.

Про це пише Економічна правда, посилаючись на виконавчого директора групи ДТЕК Дмитра Сахарука.

За його словами, 250 мільйонів становлять завдані збитки, а ще 100 мільйонів підуть на витрати, пов’язані із проведенням робіт.

Наразі ведуться перемовини з урядами кількох європейських країн про отримання деталей з енергетичних об’єктів, які не перебувають в експлуатації. Проте повністю закрити усі потреби таким чином не вийде, тож доведеться шукати гроші спонсорів та фондів.

“У нас є 6 електростанцій. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Крім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано”, – розповів він та додав, що потужність ТЕС – 1 ГВт.

Загалом Україна втратила 8 гігаватт генераційних потужностей. Що ж до ДТЕК, то 5 із 6 її електростанцій пошкоджені або зруйновані — це 80% від генерації.