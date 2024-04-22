Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у січні 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент воєнної розвідки РФ, який діяв на Дніпропетровщині. Зловмисник виконував завдання агресора щодо коригування ракетних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі України.

“Серед основних цілей ворога була Придніпровська теплова електростанція. Щоб допомогти росії завдати вогневого ураження по українських об’єктах в «обхід» ППО, агент намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило слідство, засуджений займався питаннями логістики у місцевій фармацевтичній компанії. Окупанти завербували його через популярний месенджер, де він публікував антиукраїнські коментарі.

“Збір розвідданих зрадник здійснював під час доставки ліків до аптек регіону. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони із доказами його листування з куратором від ГРУ“.

За матеріалами СБУ суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.