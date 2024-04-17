У зв'язку з похолоданням у Україні зафіксовано збільшення споживання електроенергії на 6,5%.

Про це повідомила Національна електрична компанія “Укренерго”.

Внаслідок обстрілів та негоди 17 квітня було знеструмлено 423 населених пунктів.

“Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного показника вчора. Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – ТЕС є однією з основних цілей ракетних ударів росіян”, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, пікове споживання електроенергії було приблизно о 21:00 годині, практично на 2% вище, ніж максимальне споживання в понеділок, 15 квітня.

На теплових електростанціях тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованого обстрілу 11 квітня. Також хмарна погода ускладнює роботу сонячних електростанцій у всіх регіонах. На атомних електростанціях проводиться плановий ремонт.

“16 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі ДЦ “Укренерго” з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ/год”, — йдеться у повідомленні.

Упродовж доби Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, загальним обсягом 6 600 МВт/год, з максимальною потужністю у деякі години до 884 МВт.

Експорт української електроенергії не планується.