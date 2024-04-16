Мер міста Лебедин Сумської області, Олександр Бакликов, який у 2022 році приєднався до Збройних Сил України, загинув під час бойових дій на фронті.

Про це повідомляє “Суспільне. Суми”.

Інформація про місце та обставини його загибелі наразі відсутня.

Бакликов вирішив вступити до армії у вересні 2022 року, бувши колишнім десантником, і мав намір поділитися своїм досвідом з молодшими бійцями, сказавши:

“Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас”.

Він був обраний мером Лебедина у 2015 та 2020 роках, але у 2021 році його повноваження були скасовані судом, проте у 2022 році суд відновив його на цій посаді.

Це ще одна новина з фронту після загибелі українського військового та активіста Павла Петриченка.