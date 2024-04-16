Про це повідомляє “Суспільне. Суми”.

Інформація про місце та обставини його загибелі наразі відсутня.

Бакликов вирішив вступити до армії у вересні 2022 року, бувши колишнім десантником, і мав намір поділитися своїм досвідом з молодшими бійцями, сказавши:

“Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас”.

Він був обраний мером Лебедина у 2015 та 2020 роках, але у 2021 році його повноваження були скасовані судом, проте у 2022 році суд відновив його на цій посаді.

Це ще одна новина з фронту після загибелі українського військового та активіста Павла Петриченка.

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