Москва розпочала нову інформаційну операцію, позначену як "Ухильник", яка полягає в поширенні відеороликів зі зняттям нібито українських чоловіків за кордоном, що відпочивають, з метою підірвати мобілізацію та посилити напругу в українському суспільстві.

Про це повідомили в ГУР.

Зазначається, що останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе “ухилянтами”.

Відео швидко набирають перегляди та коментарі, та навіть негативні коментарі тільки просувають їх у тренди.

Як повідомляється, для подібного контенту одночасно були створені “народні” пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж ― вихваляння “ухилянтів”.

“Синхронність появи численних пісень та відео, що «героїзують» чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію”, — йдеться в повідомленні.

Українська розвідка вважає, що це спроба розколу суспільства, яка має на меті підірвати обороноздатність країни.

Вони закликають громадян бути обережними з інформацією, що надходить з анонімних джерел, і пам’ятати про спроби дискредитації образу захисників України.