Про це після опівночі 13 травня повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.
“Станом на 00:44 росіяни мають тактичний успіх. Сплановані заходи щодо знищення окупантів, які вклинилися в нашу оборону. Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат.
Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів”, — йдеться у повідомленні.
На Харківському напрямку відбуваються бойові дії на таких відтинках:
– Пильна — Лук’янці;
– Пильна — Глибоке;
– Пильна — Олійникове;
– Муром — Бугруватка.
Російські війська штурмують наступні напрямки:
– Стрілеча — Глибоке;
– Олійникове — Глибоке;
– Оліникове — Лук’янці;
– Муром — Стариця;
– Плетенівка — Тихе.
Протягом доби на цих напрямках російські війська здійснили 22 штурмові дії, з яких 14 тривають наразі.
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