Про це після опівночі 13 травня повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

“Станом на 00:44 росіяни мають тактичний успіх. Сплановані заходи щодо знищення окупантів, які вклинилися в нашу оборону. Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат.

Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів”, — йдеться у повідомленні.