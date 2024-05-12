Про це повідомив керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

“Зараз у місті Вовчанськ ситуація вкрай важка, тому що третій день поспіль йдуть масовані атаки по місту. Ворог завдає масованих ударів артилерією, РСЗВ, керованими авіабомбами. Над містом постійно “висять” FPV-дрони, які атакують цивільне населення. Масові руйнації. Тому зараз вкрай важка ситуація”, — сказав Гамбарашвілі.

Він додав, що наразі триває евакуація людей, які не можуть виїхати самі. За цей період, за словами посадовця, волонтерами та Національною поліцією вже евакуйовано понад 600 людей.

“Ворог завдає ударів поблизу волонтерів та поліції, тому намагаємося до кінця дня максимально вивезти людей”, — додав очільник МВА.

Про складну ситуацію у Вовчанську розповів і кореспондент “Радіо Свобода” Мар’ян Кушнір. За його словами, місцеві мешканці масово виїжджають із міста, яке вже було під російською окупацією і люди бояться повторення ситуації.

Додамо, що за інформацією міноборони України, російські окупанти здійснили спробу штурму на Вовчанському напрямку о 5-й ранку 10 травня. У Харківську область спрямували резервні підрозділи Сил оборони, наразі “тривають бої різної інтенсивності”, ЗСУ утримують позиції, повідомляють у міністерстві.