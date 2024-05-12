У неділю, 12 травня, російські військові у Вовчанську Харківської області відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю.

Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 12 травня близько 12:30 на околицях м. Вовчанськ російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець. Медики надали допомогу постраждалому.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні протягом дня російська армія здійснила 26 обстрілів Сумської області, зафіксовано 157 вибухів. Внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. Також ворог вчергове атакував з артилерії та БпЛА Нікополь Дніпропетровської області – постраждала місцева мешканка.