Влада Закарпаття витратить 130 мільйонів на ремонт реабілітаційного центру за завищеними вдвічі цінами.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Комунальна установа “Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської обласної ради 26 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ “Управління спецмеханізації” реконструкцію нежитлової будівлі в Ужгороді за 133,66 млн грн. Після реконструкції у будівлі планують створити реабілітаційний центр.

Договірна ціна тверда і не змінюватиметься. При цьому вартість частини будматеріалів завищена в рази.

Зокрема, у підсумковій відомості ресурсів медичний лінолеум врахували по 2 264 грн за квадратний метр (тут і далі вказано ціни з ПДВ). Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи для ремонту приміщень операційного блоку замовляв медичний лінолеум по 870 грн за кв. м, що в 2,5 рази дешевше. Інтернет-магазин “Pidloga” пропонує лінолеум для лікарень і поліклінік різних виробників, типів і класів зносостійкості по 387-1 935 грн за кв. м, а “Епіцентр” продає лінолеум Cloud CL Tarkett для медичних закладів по 512 грн за квадрат.

Подвійні хірургічні мийки замовили по 313 тис. грн за комплект. Нещодавно КНП “Клінічна лікарня Святого Пантелеймона” Сумської міськради купувала хірургічну подвійну мийку для рук із нержавіючої сталі за 157 тис. грн, тобто вдвічі дешевше, а Львівський обласний госпіталь ветеранів замовив потрійну хірургічну мийку з нержавіючої сталі з сенсорним управлінням, сифоном та змішувачем за 184 тис грн, що на 41% дешевше.

Єдиним конкурентом переможця торгів із вищою на 0,06% ціною було київське ТОВ “Корпорація послуг в будівництві”, яким володіє Олег Добровольський із Тернопільщини, а керує Юрій Стукачов.

КУ “Управління спільною власністю територіальних громад” Закарпатської облради очолює Антон Громовий. Він зробив стрімку кар’єру за часів Януковича – до заступника голови ОДА, поки не попався на хабарі. Пізніше його перевели на посаду заступника начальника Головного управління Міндоходів у Закарпатській області, де він пропрацював до Революції гідності.

Ужгородське “Управління спецмеханізації” належить харків’янину Леоніду Наговіцину. Фірма має 63 видів діяльності, основний з яких “вантажний автомобільний транспорт”, та статутний капітал 12 тис грн.