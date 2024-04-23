54-річний військовий зі Львівщини, який користуючись службовим становищем обіцяв втікачам вивезти їх за кордон.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У результаті комплексних заходів Служба безпеки затримала чоловіка, який намагався реалізувати черговий маршрут «нелегальних трафіків» для громадян призовного віку.

Вартість «квитка» на втечу він оцінив у 17 тисяч доларів США з особи.

“За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призивного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи. Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» згідно ст. 208 КПК України під час отримання частини коштів – 8500 доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.