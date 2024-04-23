Про це повідомила Служба безпеки України.
У результаті комплексних заходів Служба безпеки затримала чоловіка, який намагався реалізувати черговий маршрут «нелегальних трафіків» для громадян призовного віку.
Вартість «квитка» на втечу він оцінив у 17 тисяч доларів США з особи.
“За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призивного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи. Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» згідно ст. 208 КПК України під час отримання частини коштів – 8500 доларів США”, – йдеться у повідомленні.
Фігуранту справи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.
- Україна продасть шикарну яхту Медведчука: кошти від угоди поповнять держбюджет України
- Ексдиректора ДП «Київська офсетна фабрика» судитимуть за розтрату майна підприємства
- 5 бойовикам, які штурмували Мар’їнку та Вугледар повідомила про підозру